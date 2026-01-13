По следам «Орешника»

Совет Безопасности ООН провел в понедельник, 12 января, экстренное заседание для обсуждения российского удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины. Представитель США обвинила Россию в эскалации боевых действий, подрывающей миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа. Представитель РФ Василий Небензя ответил на это, что Россия наносит удары лишь по военным объектам, и подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам. По его словам, РФ и дальше будет действовать военными методами, если Киев не согласится на «реалистичные условия» мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракетный комплекс «Орешник»

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Ракетный комплекс «Орешник»

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН 12 января состоялось по запросу Украины, чтобы обсудить удар России с применением ракетного комплекса «Орешник». В начале заседания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло обратила внимание на сообщения о погибших в результате ударов по Украине и призвала к немедленному прекращению огня.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, заявил, что «голословные утверждения» о том, что атака ВС РФ была нацелена на мирных жителей, не подтверждаются «никакими фактами и свидетельствами».

«Наши западные коллеги вещают нам о жертвах среди гражданских лиц, большая часть которых, как хорошо известно в том числе украинцам, является следствием работы украинской ПВО»,— заявил господин Небензя.

В то же время, заметил российский дипломат, Москву «не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества» и генерального секретаря ООН, в частности, на удары Украины по российским регионам. «Уход от четкой квалификации подобных действий как террористических актов и списывание этого на "неподтвержденные факты"' означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и запрет на преднамеренные удары по мирным объектам»,— возмутился постпред РФ.

Продолжая тему о необходимости прекращения конфликта, Василий Небензя сказал, что, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на «реалистичные условия переговоров», все будет решаться военными методами. Постпред Украины Андрей Мельник в свою очередь настаивал, что подобная позиция создает угрозу европейской безопасности.

Обсуждение, продолжавшееся больше двух часов, в основном состояло из критических высказываний в адрес России со стороны союзников Украины.

В этом же ключе высказалась, в частности, заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс. Удар по Львову она назвала «издевательством над мирным процессом» и обвинила российскую сторону в «очередной опасной и не поддающейся объяснению эскалации» боевых действий.

Госпожа Брюс отметила, что удар «Орешником» произошел на фоне непрекращающихся миротворческих усилий Дональда Трампа. «В момент огромного потенциала, обусловленного исключительно беспрецедентной приверженностью президента Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации»,— заметила Тэмми Брюс.

По данным Минобороны РФ, 9 января в результате удара по Украине с применением РК «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором обслуживали самолеты F-16 и МиГ-29.

Минобороны РФ называло атаку ответом «на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря».

Украина отвергала эти обвинения. Данные маршрутизации и контроллер сбитого БПЛА российское военное ведомство передавало представителю военного атташе при посольстве США в Москве. Дональд Трамп, однако, заявил, что не верит в достоверность этой информации.

Лусине Баласян