Экс-мэр Ивделя Михель устроился советником губернатора Свердловской области

Бывший глава Ивделя Владимир Михель получил должность советника губернатора Свердловской области Дениса Паслера, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве региона. Ранее, в декабре, у господина Михеля истекли полномочия градоначальника, идти на второй срок он не стал. Новым мэром Ивделя был утвержден директор компании «Спецтехника» Игорь Суслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее число советников Дениса Паслера также пополнили бывшие региональные министры Александр Толкачев (транспорт и дорожное хозяйство) и Сергей Пересторонин (промышленность и наука), которые ушли в отставку в декабре. Свердловский минтранс возглавил Денис Чегаев, должности министра промышленности и науки и первого заместителя губернатора стал совмещать Алексей Шмыков.

В декабре Владимир Михель в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что за пять лет руководства Ивделем ему удалось создать станции водоочистки для обеспечения чистой водой более 3 тыс. жителей микрорайонов Ивдель-3 и Ивдель-4, строительство в поселке Полуночное нового здания Центра досуга населения и восстановление клуба «Октябрь» в микрорайоне Ивдель-3. Источник «Ъ-Урал» в правительстве отметил, что главной задачей нового мэра Игоря Суслова является «преемственность стратегии развития Ивделя, заложенной Петром Соколюком (был мэром в 2001-2020 годах, сейчас депутат заксобрания Свердловской области.— "Ъ-Урал"), продолженной Владимиром Михелем».

Подробнее о работе властей Ивделя по повышению привлекательности муниципалитета для его жителей и гостей — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев