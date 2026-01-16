Экс-мэр Ивделя Михель устроился советником губернатора Свердловской области
Бывший глава Ивделя Владимир Михель получил должность советника губернатора Свердловской области Дениса Паслера, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве региона. Ранее, в декабре, у господина Михеля истекли полномочия градоначальника, идти на второй срок он не стал. Новым мэром Ивделя был утвержден директор компании «Спецтехника» Игорь Суслов.
Владимир Михель
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ранее число советников Дениса Паслера также пополнили бывшие региональные министры Александр Толкачев (транспорт и дорожное хозяйство) и Сергей Пересторонин (промышленность и наука), которые ушли в отставку в декабре. Свердловский минтранс возглавил Денис Чегаев, должности министра промышленности и науки и первого заместителя губернатора стал совмещать Алексей Шмыков.
В декабре Владимир Михель в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что за пять лет руководства Ивделем ему удалось создать станции водоочистки для обеспечения чистой водой более 3 тыс. жителей микрорайонов Ивдель-3 и Ивдель-4, строительство в поселке Полуночное нового здания Центра досуга населения и восстановление клуба «Октябрь» в микрорайоне Ивдель-3. Источник «Ъ-Урал» в правительстве отметил, что главной задачей нового мэра Игоря Суслова является «преемственность стратегии развития Ивделя, заложенной Петром Соколюком (был мэром в 2001-2020 годах, сейчас депутат заксобрания Свердловской области.— "Ъ-Урал"), продолженной Владимиром Михелем».
