Новым мэром Ивделя избран Игорь Суслов

Дума Ивделя (Свердловская область) утвердила Игоря Суслова новым главой муниципалитета, рассказали «Ъ-Урал» в представительном органе. Решение о наделении господина Суслова полномочиями градоначальника на пять лет единогласно поддержали все 13 депутатов, присутствующие на заседании.

Администрация Ивделя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Администрация Ивделя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игорь Суслов сменил на посту Владимира Михеля, который возглавлял Ивдель с 2020 года. В разговоре с «Ъ-Урал» экс-мэр пояснил, что не стал направлять документы для участия в конкурсе по отбору претендентов на пост градоначальника. «Планирую работать в другом месте»,— добавил господин Михель.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, Владимир Михель после отставки «остается в команде губернатора и будет работать на новых должностях». «Главная задача Игоря Суслова — преемственность стратегии развития Ивделя, заложенной Петром Соколюком (был мэром в 2001-2020 годах, сейчас.— депутат заксобрания Свердловской области.— "Ъ-Урал"), продолженной Владимиром Михелем»,— отметил собеседник.

Ивдельский округ является самым большим по площади и северным муниципальным образованием Свердловской области. По данным Свердловскстата, на его территории в начале 2025 года проживали 16 962 человека, годом ранее — 17 069 уральцев. Муниципалитет известен перевалом, на котором при загадочных обстоятельствах в 1959 году погибла группа Игоря Дятлова. Власти фиксируют ежегодный туристический поток на объект в 1-5 тыс. человек и появление новой гостевой инфраструктуры на пути к месту гибели тургруппы. С другой стороны, в округе предвидят закрытие последней исправительной колонии и уход ведущих предприятий после выработки месторождений.

О том, как власти Ивделя борются с оттоком населения и работают над привлекательностью территории для его жителей и гостей — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев