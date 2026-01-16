Польша выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в феврале

Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил замглавы Минобороны Цезари Томчик. Он уточнил, что после этого страна сможет принимать на вооружение и производить противопехотные мины.

Замминистра рассказал, что в польской армии внедряют систему дистанционного запуска мин. «Мы способны установить мины на любой границе в течение 48 часов. Речь идет о противотанковых минах»,— сказал господин Томчик в эфире радиоRadioZet.

Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Она запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин.

Сейм Польши утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в июне 2025 года. Из конвенции за последние два месяца вышли Литва и Финляндия. The Washington Post писала, что глава Пентагона Пит Хегсет также призвал отменить запрет на использование противопехотных мин.