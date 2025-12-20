WP: Хегсет призвал отменить запрет на использование противопехотных мин

Глава Пентагона Пит Хегсет направил служебную записку, в которой заявил о необходимости для США отменить запрет на использование противопехотных мин. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ.

В служебной записке от 2 декабря господин Хегсет утверждает, что отмена запрета на использование противопехотных мин даст армии США «множитель силы» в условиях «одной из самых опасных обстановок в сфере безопасности за всю историю», сообщила газета. По ее данным, глава Пентагона призывает сформулировать новую политику в отношении противопехотных мин в течение 90 дней.

Пит Хегсет в документе обозначает пять целей новой политики, включая снятие географических ограничений на применение мин, пишет WP. Предложенная политика предусматривает введение мер по ограничению вреда для гражданского населения. Запреты на применение мин будут устанавливать отдельно в каждом конкретном случае, указано в документе.

Принятая в 1999 году Оттавская конвенция ООН вводит полный запрет на изготовление, накопление запасов, передачу и применение противопехотных мин. Документ не подписали в том числе США и Россия. В 2022 году экс-президент США Джо Байден ввел запрет для страны на применение противопехотных мин за пределами Корейского полуострова.