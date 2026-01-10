Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пишет Yle. Денонсация вступила в силу 10 января, спустя полгода после уведомления ООН. Теперь страна может использовать этот вид вооружения в своем арсенале.

Президент Финляндии Александр Стубб говорил, что после выхода из конвенции страна не будет применять минные поля в мирное время, но намерена хранить запасы. Решение было принято в ноябре 2024 года совместно с Польшей и странами Балтии. По словам господина Стубба, это необходимо для изучения вариантов безопасности якобы из-за угрозы со стороны России.

Оттавская конвенция запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин и обязывает страны-участницы уничтожать их запасы. Договор подписан в 1997 году, вступил в силу в 1999-м. К нему присоединились 163 государства.