Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщило агентство BNS.

Минобороны Литвы сообщало, что после выхода из конвенции страна начнет переговоры о возможности закупки или производства противопехотных мин. В июле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Литва и Финляндия начнут производить противопехотные мины в 2026 году для себя и Украины.

Оттавская конвенция ООН вступила в силу в 1999 году. Она вводит полный запрет на изготовление, накопление запасов, передачу и применение противопехотных мин.

В марте о намерении выйти из Оттавской конвенции заявили министры обороны Литвы, Польши, Эстонии и Латвии. В апреле к ним присоединилась Финляндия. Процесс выхода из Оттавской конвенции занимает около шести месяцев с момента официального уведомления генерального секретаря ООН.

По данным газеты The Washington Post, в начале декабря глава Пентагона Пит Хегсет направил служебную записку, в которой заявил о необходимости для США отменить запрет на использование противопехотных мин. Соединенные Штаты не подписывали Оттавскую конвенцию, однако в 2022 году экс-президент США Джо Байден ввел запрет для страны на применение противопехотных мин за пределами Корейского полуострова.