Кандидатов послали губернатору

Конкурсная комиссия провела заключительный этап по рассмотрению кандидатов в главы Екатеринбурга, по итогам которого рекомендовала губернатору Свердловской области Денису Паслеру внести в думу города имена четырех претендентов из шести. В число одобренных ожидаемо вошел действующий мэр Алексей Орлов, который заявил о планах увеличить среднюю продолжительность жизни горожан до 78 лет, открыть новые станции метро и обеспечить гармоничное развитие застройки районов. По мнению эксперта, процесс избрания градоначальника стал более серьезным и лишился «карнавального веселья».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О желании занять пост мэра Екатеринбурга с момента объявления конкурса в ноябре 2025 года заявили всего семь человек. Первым отсеяли члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева — его кандидатуру отклонили в ходе проверки наличия необходимых документов на первом этапе конкурса. Комиссия приняла решение в связи со вступлением в силу в 2025 году нового закона о местном самоуправлении, который исключил возможность самовыдвижения на выборах глав столиц субъектов РФ. В Свердловской области право заявить своих кандидатов в мэры Екатеринбурга получили только пять парламентских партий, Общественная палата региона, Совет муниципальных образований субъекта и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Свердловский обком КПРФ заявил о «предрешенности» результатов процедуры и отказался выдвигать претендента на пост мэра.

В состав комиссии по рассмотрению кандидатур на пост мэра Екатеринбурга, согласно указу Дениса Паслера, вошли заместители губернатора Сергей Никонов, Василий Козлов, директор областного департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий («Единая Россия»), глава регионального департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты города Яков Силин и первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий («Единая Россия»).

Действующий градоначальник Алексей Орлов (выдвинут от «Единой России», Совета муниципальных образований и Общественной палаты региона) заявил, что в случае переизбрания намерен к 2030 году отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, обновить свыше 85% пассажирского транспорта города и привести в нормативное состояние 85% дорог.

«Пять лет назад мы говорили, что у Екатеринбурга есть все предпосылки для того, чтобы стать третьей столицей, сегодня нас уже уверенно называют третьей столицей страны. Но это лишь начало, впереди нас ждут еще более масштабные проекты и цели»,— цитирует господина Орлова пресс-служба мэрии.

По словам собеседника «Ъ-Урал», присутствующего на презентации, кандидат также пообещал открыть новые станции метро и обеспечить гармоничное развитие застройки районов.

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (выдвинут от Совета муниципальных образований региона) заявил о намерении в случае избрания усилить синергию ресурсов и кадров Екатеринбурга с городами-спутниками, обеспечить внедрение больших данных и искусственного интеллекта для повышения эффективности управления.

«Одно из основных направлений программы — развитие в масштабе страны уникальной компетенции Екатеринбурга как центра промышленных инноваций: сохранение нашей идентичности и ДНК промышленного интеллекта»,— добавил он в разговоре с «Ъ-Урал».

Директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова (выдвинута от Общественной палаты региона) предложила привлечь новых инвесторов в Академический район для решения проблемы с нехваткой рабочих мест на территории и найти баланс в градостроительной политике города.

«Я против точечной, хаотичной застройки. Очень важно возводить дома средней и малой этажности или развивать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), без этого мы не решим вопросы демографии. Большая семья в маленькой квартире не появится»,— подчеркнула она в разговоре с «Ъ-Урал».

Со своими программами также выступили три кандидата от парламентской оппозиции, с пунктами которых ознакомился «Ъ-Урал». Депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина отметила, что в случае избрания на пост мэра обеспечит пенсионеров бесплатным проездом, стабилизирует тарифы ЖКХ, снизит цены на продуктовую корзину и избавит город от пробок. Предприниматель, участник специальной военной операции (СВО) Владимир Кузнецов (выдвинут от ЛДПР) подчеркнул, что с приходом в администрацию вовлечет большее число детей и подростков в программы патриотического воспитания, будет бороться с проблемой наркомании в городе и выстроит работу по реабилитации бойцов СВО. По словам руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой, в случае поддержки депутатов она организует систему раздельного сбора и переработки мусора в городе, разработает дизайн-код Екатеринбурга, создаст сеть антикризисных центров поддержки женщин и детей.

По итогам рассмотрения программ и собеседований с претендентами конкурсная комиссия рекомендовала Денису Паслеру внести в думу города на обсуждение депутатов кандидатуры Алексея Орлова, Дмитрия Нисковских, Юлии Лавриковой и Екатерины Есиной. Поддержкой не заручились Ирина Виноградова и Владимир Кузнецов. Они заявили, что не планируют настаивать на пересмотре решения комиссии. Кандидат от «Новых людей» отметила, что изначально не рассчитывала на победу «в ситуации отмены прямых выборов мэра и сильно ограниченной процедуры конкурса». «Это была возможность донести до управленцев высокого уровня не только партийную программу, но и живую городскую повестку»,— пояснила она. Претендент от ЛДПР признал справедливость решения комиссии, поскольку она «имеет больший опыт в муниципальном управлении». «Стратегия следующая — двигаемся дальше»,— добавил он в разговоре с «Ъ-Урал».

Член комиссии Анна Гурарий пояснила, что Денис Паслер до 19 января должен внести в думу Екатеринбурга не менее двух кандидатур, имена которых в феврале на вопросе об утверждении мэра рассмотрят депутаты.

Спикер отметила, что все программы претендентов «содержат полезные идеи, которые заслуживают внимания». «Это сигнал не только для будущего главы, но и для депутатского корпуса»,— добавила председатель гордумы.

Процесс избрания мэра Екатеринбурга лишился интриги и «карнавального веселья» по сравнению с прошлыми выборами главы региональной столицы, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Фрики нужны, когда есть необходимость выпустить пар в обществе и дать тему людям, чтобы было о чем поговорить в пелене обыденных занятий. На сегодня в этом потребности у страны и региона нет»,— пояснил он.

По словам политолога, участие в выборах Дмитрия Нисковских может свидетельствовать о «хорошей оценке его возможностей и перспектив». «Он успешно руководит Сысертью, работал министром инвестиций и развития региона и по психотипу с Алексеем Орловым очень похож — они оба взвешенные люди, обладающие управленческим талантом. Дмитрий Нисковских молодой и опытный, у него все впереди»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев