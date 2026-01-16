На Дону говядина подорожала на 13%

В январе 2026 года стоимость говядины в Ростовской области выросла до 657,8 руб. за кг. Это на 13% превышает показатель января 2025 года, когда она составляла почти 580,5 руб. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В этот же период средняя стоимость свинины поднялась на 10%, достигнув 427,4 руб. за кг. Годом ранее продукт обходился в 371 руб. за кг. Куры охлажденные и мороженые подорожали на 6% — до 227,9 руб. за кг против 210 руб. год к году.

В Ростове-на-Дону в январе 2026 года средняя цена на говядину составила почти 656,5 руб. за кг, свинину — 410,2 руб., а охлажденных и мороженых кур — 224,5 руб.

Самая низкая цена на говядину зарегистрирована в Сальске — 617,2 руб. за кг, свинину — в Ростове — 410,2 руб., кур — в Миллерово — 218,1 руб.

Наталья Белоштейн