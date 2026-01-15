На базе Аль-Удейд в Катаре остаются не менее 15 самолетов США

Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолетов США на базе Аль-Удейд в Катаре. Такие данные приводит «РИА Новости», ссылаясь на собственный анализ спутниковых снимков.

Агентство подсчитало, что на снимках видны как минимум 15 крупных самолетов, которые классифицируются как транспортные и самолеты-заправщики. Они размещены на северной, центральной и южной стоянках авиабазы.

Сегодня газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты выводят военно-воздушные силы из зоны досягаемости удара Ирана. Агентство Reuters 14 января писало, что США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке, а американских военнослужащих призвали покинуть авиабазу Аль-Удейд. По данным газеты The i, своих военных с авиабазы эвакуирует Великобритания. «РИА Новости» сообщило 15 января, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из Аль-Удейд.

12 января в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты при необходимости не побоятся применить военную силу против Ирана. Президент США Дональд Трамп говорил, что поводом могут стать убийства протестующих в Иране. Забастовки в стране вспыхнули в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. По подсчетам правозащитной организации HRANA, во время беспорядков погибли свыше 2,4 тыс. протестующих.