Reuters: США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке

США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за неспокойной обстановки в регионе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Сегодня агентство сообщило, что американских военнослужащих призвали покинуть крупнейшую в регионе авиабазу США Аль-Удейд в Катаре. При этом, уточнил один из источников Reuters, речь идет «об изменении режима, а не об объявленной эвакуации».

12 января в Белом доме заявили, что США могут применить военную силу против Ирана из-за начавшихся там беспорядков. Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Калибаф предупредил, что Тегеран ударит по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае атаки США. Politico утверждает, что в случае начала военных действий США не хватит средств противовоздушной обороны для защиты военнослужащих, находащихся в зоне досягаемости иранского оружия.