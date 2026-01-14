Reuters: военнослужащим США рекомендовали покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре

Некоторых американских военнослужащих и часть персонала авиабазы Аль-Удейд в Катаре призвали временно покинуть объект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. По их словам, речь идет о возможном выезде к вечеру 14 января.

Аль-Удейд — это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке. Вмещает около 10 тыс. военнослужащих. При этом, уточнил один из источников агентства, «речь идет об изменении режима, а не об объявленной эвакуации». Он добавил, что конкретные причины такого шага официально не разъяснялись.

Рекомендации военнослужащим последовали за заявлениями Белого дома о возможном применении военной силы против Ирана из-за начавшихся там беспорядков. 2 января в Тегеране предупреждали, что в случае атаки со стороны Вашингтона республика атакует американские военные объекты в регионе.