В Белом доме не исключили использование военной силы США против Ирана

Президент США Дональд Трамп при необходимости не побоится применить военную силу страны против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия — это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда,— сказала госпожа Левитт в эфире Fox News.— Однако он не побоится применить смертоносное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет необходимым». По словам пресс-секретаря, американский президент «всегда очень умело сохраняет все варианты действий», и среди них не исключены и авиаудары.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил, что республика готова к военному конфликту с США. В то же время, подчеркнул дипломат, Иран настроен на диалог сторон на основе достоинства и взаимоуважения. По информации CNN, речи об отправке американских войск в исламскую республику пока не идет.

Угрозы Дональда Трампа ударить по Ирану связаны с его опасениями по поводу убийства протестующих. Забастовки в стране вспыхнули в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. По подсчетам правозащитной организации HRANA, во время беспорядков погибли как минимум 544 человека.