FT: США выводят авиасилы из зоны досягаемости удара Ирана в Персидском заливе

США выводят военно-воздушные силы из района Персидского залива в целях безопасности, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Дипломат одной из стран региона сообщил изданию, что Соединенные Штаты стремятся вывести авиасредства из зоны досягаемости удара Ирана.

Накануне Reuters сообщал, что США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за неспокойной обстановки в регионе. По данным агентства, американских военнослужащих призвали временно покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре — крупнейшую американскую базу в регионе. Иранский чиновник заявил FT, что Тегеран следит за развитием событий в Аль-Удейде и готов принять «ответные меры» в случае американского нападения.

Собеседник издания заявил, что США несерьезно относятся к переговорам с Ираном. Посредничество Катара и любой другой страны в этой ситуации, по словам источника, будет бессмысленным. Иранский чиновник призвал страны Персидского залива «не позволять использовать свою территорию для агрессии одной страны против другой».

Другой источник FT заявил, что возможности Ирана ответно ударить при атаке со стороны США теперь ограничены. При этом, по его словам, «американцы также проявляют осторожность, потому что никогда не знаешь, как Иран отреагирует». «Дипломатические усилия направлены на то, чтобы успокоить ситуацию — если Иран решит разыграть карту Ормузского пролива: именно оттуда исходит реальная опасность»,— сказал арабский чиновник FT.

12 января в Белом доме заявили, что США могут применить военную силу против Ирана из-за начавшихся там беспорядков. Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Калибаф предупредил, что Тегеран ударит по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае атаки США. По данным FT, после удара по иранским ядерным объектам в июне у США в регионе сократилось количество военных сил. На базах и кораблях размещено менее 40 тыс. военнослужащих. У Соединенных Штатов в регионе есть шесть военных кораблей, в том числе три ракетных эсминца — один в Красном море и два в Персидском заливе.