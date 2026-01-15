Главные новости за 15 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение до 19 января. По данным синоптиков, с 16 по 19 января в регионе ожидаются снегопады, метель и гололедица на дорогах.

В Ростове-на-Дону муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» намерена обновить автобусный парк. Для этого она планирует взять в лизинг 90 новых автобусов. Общая стоимость закупки составляет почти 2,7 млрд руб.

Новым заместителем начальника управления МВД России по городу Ростову-на-Дону — начальником полиции назначен полковник юстиции, 44-летний Иван Цыганков. До последнего времени он возглавлял МО МВД России «Азовский».

По причине перехода на другую работу глава Азова Дмитрий Устименко досрочно сложит полномочия с 17 января. Временно исполняющим обязанности главы Азова назначен первый заместитель Владимир Балахнин.

В Ростовской области в декабре было оформлено более 49 тыс. самозапретов на оформление кредитов, в ноябре на 2,5% больше – около 50,8 тыс. При этом более 38,5 тыс. ограничений были самостоятельно установлены дончанами через «Госуслуги», остальная часть – в отделениях МФЦ (+0,2% в сравнении с ноябрем).

За прошедший месяц в Ростовской области зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличившийся почти на 2 тыс. единиц. Общее число активных предприятий МСП в регионе теперь превышает 189 тыс. Эти предприятия обеспечивают работой 372 тыс. человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Ростова-на-Дону оценивается в 40%.