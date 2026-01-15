Новым начальником полиции Ростова назначен Иван Цыганков

Новым заместителем начальника управления МВД России по городу Ростову-на-Дону — начальником полиции назначен полковник полиции, 44-летний Иван Цыганков. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка МВД России.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Новый начальник полиции имеет два высших образования — техническое и юридическое. Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году. До последнего времени он возглавлял МО МВД России «Азовский».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области назначен полковник полиции Идрис Вагапов.

Наталья Белоштейн