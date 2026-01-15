В декабре жители Ростовской области оформили 49 тысяч самозапретов на кредиты

Жители России в декабре 2025 года установили более 1,4 млн самозапретов на получение кредитов и займов, что на 6,4% меньше показателя предыдущего месяца, сообщило Национальное бюро кредитных историй. В ноябре было зафиксировано 1,58 млн ограничений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Ростовской области, как следует из исследования, в декабре было оформлено более 49 тыс. самозапретов на оформление кредитов, в ноябре на 2,5% больше – около 50,8 тыс. При этом более 38,5 тыс. ограничений были самостоятельно установлены дончанами через «Госуслуги», остальная часть – в отделениях МФЦ (+0,2% в сравнении с ноябрем).

В то же время в целом по России выросло количество снятий ранее введенных запретов. Через многофункциональные центры граждане отменили блокировки 82 тыс. раз — на 10,2% больше ноябрьского показателя в 74,4 тыс. случаев. На портале госуслуг услугой воспользовались 107,7 тыс. раз против 106,5 тыс. в предыдущем месяце, что составило рост на 1,2%.

Константин Соловьев