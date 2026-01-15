Трамп грозит ввести в Миннесоту войска для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп пригрозил направить в штат Миннесота армию для подавления протестов, вызванных убийством местной жительницы сотрудниками миграционной службы (ICE). Для этого президент США намерен воспользоваться законом от 1807 года, который в последний раз он применялся в 1992 году.

«Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и подстрекателей, которые нападают на сотрудников ICE, пытающихся просто выполнять свою работу, я введу в действие ЗАКОН О МЯТЕЖЕ»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Волна массовых протестов в Миннесоте и других американских штатах прошла после того, как 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. Мэр города Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». А власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил иммиграционного и таможенного контроля.

Сегодня один из сотрудников ICE выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы. Вскоре после этого на месте происшествия начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Миннесота попала под прицел Вашингтона».

Кирилл Сарханянц