Власти Миннесоты подали в суд на правительство США

Власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что присутствие сотрудников ICE незаконно и должно завершиться.

«То, что мы видим сейчас — не нормальное принуждение к иммиграции. Мы не просим ICE не делать то, что обычно делает ICE. Мы просим правительство прекратить неконституционное руководство, которое вторгается на наши улицы каждый день»,— сказал господин Эллисон (цитата по NBC). Он уточнил, что иск подан в окружной суд штата. Ответчиками по нему выступают Министерство внутренней безопасности США и ICE, а истцами — города Миннеаполис и Сент-Пол.

9 января в Миннеаполисе прошли протесты против усиления контроля за соблюдением иммиграционного законодательства, пишет газета The Minnesota Star Tribune. Волнения спровоцировало убийство 37-летней Рене Гуд. Ее застрелил один из агентов иммиграционного контроля во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Мэр города Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту».

За участие в протестах арестовали более 30 человек. По сообщениям The New York Times и CNN, в дополнение к уже переброшенным в Миннесоту 2 тыс. сотрудникам Таможенной и пограничной службы отправили еще около 1 тыс. человек.