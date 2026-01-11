Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители сотен городов США протестуют после убийства женщины миграционной службой

В США проходит больше тысячи акций протеста против администрации Дональда Трампа, сообщает CNN. Жители сотен городов вышли на улицы после того, как 7 января сотрудники миграционной службы США (ICE) застрелили безоружную женщину в Миннеаполисе, а на следующий день сотрудник погранслужбы открыл огонь по автомобилю в Портленде, ранив мужчину и женщину.

Предыдущая фотография
Участник поминальной церемонии держит фотографию убитой сотрудниками ICE Рене Гуд

Участник поминальной церемонии держит фотографию убитой сотрудниками ICE Рене Гуд

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе возле отеля Canopy by Hilton, где, по мнению протестующих, проживают сотрудники ICE

Акции протеста в Миннеаполисе возле отеля Canopy by Hilton, где, по мнению протестующих, проживают сотрудники ICE

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Протесты в Вашингтоне

Протесты в Вашингтоне

Фото: Tom Brenner / Reuters

Акции протеста в Нью-Йорке

Акции протеста в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Протесты в Сиэтле, штат Вашингтон

Протесты в Сиэтле, штат Вашингтон

Фото: David Ryder / Reuters

Протестующие в Сиэтле

Протестующие в Сиэтле

Фото: David Ryder / Reuters

Митинг Комитета по защите прав иммигрантов в Миннеаполисе

Митинг Комитета по защите прав иммигрантов в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе

Акции протеста в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты в Портленде

Протесты в Портленде

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конфликт противника протестов (крайний справа) с митингующими

Конфликт противника протестов (крайний справа) с митингующими

Фото: Carlos Barria John Rudoff / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Участник поминальной церемонии держит фотографию убитой сотрудниками ICE Рене Гуд

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе возле отеля Canopy by Hilton, где, по мнению протестующих, проживают сотрудники ICE

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Протесты в Вашингтоне

Фото: Tom Brenner / Reuters

Акции протеста в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Протесты в Сиэтле, штат Вашингтон

Фото: David Ryder / Reuters

Протестующие в Сиэтле

Фото: David Ryder / Reuters

Митинг Комитета по защите прав иммигрантов в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты в Портленде

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конфликт противника протестов (крайний справа) с митингующими

Фото: Carlos Barria John Rudoff / Reuters

Протесты начались с самого Миннеаполиса уже на следующий день после убийства 37-летней Рене Гуд. 10 января в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Массовые демонстрации прошли также в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Остине, Бостоне и многих других крупных городах США.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, реагируя на убийство госпожи Гуд, назвала действия сотрудника ICE оправданными. Член Палаты представителей от штата Иллинойс Робин Келли в ответ объявила, что будет добиваться импичмента госпожи Ноэм и готовится подать три иска к ней.

Президент США Дональд Трамп считает, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле. Подтверждений этой версии событий пока нет, а на опубликованной Минюстом записи с камеры наблюдения видно, что офицер ICE открыл огонь по автомобилю госпожи Гуд, когда та пыталась уехать. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал ICE «убираться к черту». «Сотрудники ICE уже пытаются представить это как акт самообороны. Ознакомившись с видео, я хочу прямо заявить всем, что это полная чушь»,— сказал он журналистам.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все