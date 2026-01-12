Миннесота попала под прицел Вашингтона

Один из штатов так называемого ржавого пояса — Миннесота — в первые дни 2026 года оказался в центре внимания американских СМИ. В один узел завязались сюжеты о «сомалийском» мошенничестве — и, как следствие, отказ от предвыборной гонки одного из самых авторитетных демократов, губернатора Тима Уолтца — и убийство активистки Рене Гуд, спровоцировавшее массовые протесты. Происшедшее станет одним из аргументов по обе стороны политических баррикад в рамках разворачивающейся кампании, которая завершится ноябрьскими выборами губернаторов и членов Конгресса. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Тим Уолтц

Фото: Cliff Owen / AP Тим Уолтц

Гибель активистки

Политическая борьба вокруг действий представителей власти активизировалась 7 января, после того как сотрудник миграционной службы (ICE) в Миннеаполисе (столица Миннесоты) застрелил 37-летнюю активистку Рене Николь Маклин Гуд.

Стихийный мемориал возле посольства США в Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters Стихийный мемориал возле посольства США в Германии

Трагедия произошла в ходе рейда ICE по выявлению нелегальных мигрантов. По версии властей, сотрудник службы выстрелил, когда активистка направила на него свой автомобиль. Но многие указывают на то, что на доступных видео инцидента нет явных признаков попытки нанесения госслужащему тяжелых травм. То есть угроза не была достаточно велика для выстрела на поражение.

С юридической точки зрения любое умышленное применение силы по отношению к сотруднику федеральных органов — уже преступление, иногда с отягчающим обстоятельством (например, если используется такое средство повышенной опасности, как автомобиль). То, что активистка нарушила закон, ни у кого не вызывает сомнений. Но в соответствии со стандартами Миннесоты и федеральными инструкциями стрелять можно только в случае непосредственной угрозы жизни или причинения тяжкого вреда здоровью при отсутствии иных способов защититься (в данном случае просто отойти в сторону от машины).

Протест в Миннесоте после убийства сотрудником ICE активистки Рене Николь Маклин Гуд

Фото: Tyrone Siu / Reuters Протест в Миннесоте после убийства сотрудником ICE активистки Рене Николь Маклин Гуд

Убийство произошло примерно в километре от того места, где в 2020 году в результате применения силы полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. И это моментально вызвало у публики ассоциации с прежней волной протестов против полицейского насилия. Для оппонентов жесткой линии президента Трампа происшедшее стало подтверждением того, что агрессивная депортационная политика ведет к фатальному обострению ситуации в стране.

Для его сторонников — трагическим инцидентом в ходе оправданной и корректной борьбы с преступностью среди мигрантов.

Уже в день убийства активистки на месте собрались сотни протестующих. Позже они перекрыли улицу и устроили импровизированный мемориал. Некоторые из участников акции пошли на открытое столкновение с силовиками, которые в ответ применили слезоточивый газ. Сообщалось как минимум об одном раненом офицере. К 10 января были анонсированы свыше тысячи акций протеста по всей территории США. На улицы вышли десятки тысяч человек в самом Миннеаполисе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Канзас-Сити, ряде университетских городков. На митингах в Миннесоте вместе с активистами выступали представители Конгресса — демократки прогрессивного толка Ильхан Омар и Энджи Крэйг.

«Сомалийский» скандал

Смерть активистки стала катализатором давно назревавшего конфликта вокруг расширенных полномочий ICE в рамках так называемого «сомалийского» расследования, а также общенациональной дискуссии о наблюдении за деятельностью ICE и праве граждан документировать действия сотрудников службы. Погибшая Рене Гуд входила в группу активистов, которые систематически отслеживали действия сотрудников ICE и предупреждали о рейдах в рамках операций по депортации. Эти акции активизировались после нового витка «сомалийского» скандала.

Расследования о мошенничестве с деньгами, выделяемыми в рамках социальных программ Миннесоты, длятся несколько лет, и в них действительно фигурирует большое число выходцев из сомалийской общины.

Именно их консервативные медиа и союзники Трампа превратили в сюжет о «системном сомалийском мошенничестве». Еще в 2018 году местный телеканал Fox9 выяснил, что через аэропорт Миннеаполиса регулярно вывозятся чемоданы с крупными суммами наличных, которые источники увязывали с мошенничеством в системе субсидий на детей. Официальные органы признавали отдельные факты мошенничества, в том числе с участием иммигрантов, но подчеркивали, что оценка масштабов и утверждения о финансировании терроризма из этих средств сильно преувеличены.

В декабре 2025 года новый импульс скандалу придал правый YouTube-блогер Ник Ширли. В сети завирусилось его 40-минутное видео «проверок» сомалийских детских садов в Миннесоте, финансируемых за счет налогоплательщиков. Утверждая, что большинство детсадов пустовали, блогер усмотрел в этом свидетельство хищения бюджетных средств. Ролик репостнули миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Именно это стало формальным поводом для активизации и ужесточения проверок и рейдов ICE в штате.

Трамп в своих выступлениях заявлял, что «сомалийцы обворовывают страну и разрушают некогда великий штат Миннесота», называя его «хабом мошенничества и отмывания денег».

Таким образом, для правых этот кейс стал примером того, как «мигранты паразитируют на социальной системе» и «слабости демократов». Для левых и центра — примером широкой антимигрантской политики администрации с риском произвольных задержаний и депортаций, ксенофобской кампании, когда отдельные эпизоды мошенничества превращаются в инструмент коллективной стигматизации сомалийских беженцев.

Так или иначе, но некоторые видные демократы уже пострадали от скандала. В начале января 2026 года губернатор Миннесоты Тим Уолтц, который баллотировался в вице-президенты с Камалой Харрис в 2024 году, опубликовал заявление, что не будет добиваться третьего срока. Он подчеркивал, что мог бы выиграть битву за губернаторство.

«Но каждая минута, потраченная на защиту собственных политических интересов,— это минута, которую я не потрачу на защиту жителей от тех, кто злоупотребляет щедростью штата, и от циников, играющих на разделении общества»,— пояснил политик.

Американские медиа прямо связывают его шаг с усилением давления из-за скандалов с мошенничеством и федеральных рейдов: Дональд Трамп фактически сделал Миннесоту и лично Уолтца центральной мишенью своей риторики, обвиняя его в «покрытии сомалийского мошенничества». Республиканцы и сам Трамп подают это как «капитуляцию под тяжестью скандала» и пример того, как «жесткая линия» Вашингтона заставила демократического губернатора уйти. Эксперты указывают, что уход губернатора открывает поле для новых демократических фигур и делает сюжет с мошенничеством и убийством активистки ключевой осью губернаторской кампании-2026, которая может оказать значительное влияние на весь избирательный сезон.

Екатерина Мур