В Миннеаполисе сотрудник миграционной службы выстрелил в мигранта из Венесуэлы

В Миннеаполисе (столица американского штата Миннесота) сотрудник Иммиграционной и таможенной службы (ICE) выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы. Вскоре после этого на месте происшествия начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Неделю назад в этом же городе агенты ICE застрелили местную жительницу Рене Гуд.

Как пояснили в МВД США, вечером 14 января федеральные агенты пытались задержать в Миннеаполисе гражданина Венесуэлы, незаконно находившегося в Соединенных Штатах. После проверки документов, как утверждается, он попытался скрыться от ICE, а после того, как его догнали, «оказал сопротивление и жестко напал на офицера». В этот момент из соседнего здания вышли два человека, также нанесшие удары сотруднику ICE. В итоге последний выстрелил мужчине в ногу. Офицер и венесуэльский гражданин находятся в больнице.

Не менее 200 протестующих собрались на месте происшествия. Они выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, перекрывших улицы, пишет The New York Times. Вскоре силовики применили слезоточивый газ, сообщил корреспондент CNN. Во время протестов повредили как минимум две машины, на одной из которых нанесли надпись «К черту ICE». Полиция заявила, что протестующие выпускали фейерверки в сторону сотрудников правоохранительных органов. Об этом писал и корреспондент NYT.

«Тем, кто мирно протестовал, я выражаю свою признательность. Тем, кто поддается на провокации, я говорю: вы не помогаете, и вы не помогаете нелегальным иммигрантам нашего города»,— заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Он отметил, что в ситуации со стрельбой «многое неизвестно», но призвал ICE покинуть город, поскольку «так не может продолжаться».

Рейд ICE в Миннеаполисе с целью выявить нелегальных мигрантов 7 января привел к гибели 37-летней Рене Гуд. Служба утверждала, что во время операции ICE девушка использовала свой автомобиль, чтобы заблокировать агентам дорогу и задавить их. СМИ, анализируя кадры произошедшего, отмечали, что сотрудник ICE выстрелил в момент, когда Рене Гуд пыталась отъехать. После этого в десятках американских городов прошли протесты против ICE.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миннесота попала под прицел Вашингтона».

Лусине Баласян