В Екатеринбурге сформировали коллегию присяжных по делу азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга сформировал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела уроженцев Азербайджана и бывшего главы диаспоры Шахина Шыхлински, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. К рассмотрению дела присяжные приступят 26 января.

Как ранее писал «Ъ-Урал», на скамье подсудимых семь человек: Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, бывший лидер диаспоры Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы Шыхлински. Всем фигурантам уголовного дела продлен арест до 31 мая 2026 года.

Большей части фигурантов инкриминируют обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 годах. Как установлено следствием, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. По данным «Ъ-Урал», Мазахир Сафаров дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

Мутвалы Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Шахин Шыхлински обвиняется по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В декабре силовики задержали Видади Мустафаева, который возглавил азербайджанскую диаспору Екатеринбурга после ареста Шахина Шыхлински. Правоохранители предъявили ему обвинения в мошенничестве (ч.4, ст.159 УК РФ). По данным предварительного расследования, Видади Мустафаев мошенническим путем похитил у своего знакомого, гражданина Азербайджана Навруза Садатова, 16 млн руб.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге новым главой «Союза Азербайджан-Урал» избрали 69-летнего экс-сотрудника МВД Керима Гасымова. В разговоре с «Ъ-Урал» он отметил, что диаспора «держит путь на сохранение единства в рамках консервативных взглядов».

Полина Бабинцева