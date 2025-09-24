Экс-глава азербайджанской диаспоры Шыхлински останется под стражей до конца года

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения председателю Свердловской общественной национально-культурной организации (СООНКО) «Азербайджан-Урал» и экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным пресс-службы судов Свердловской области, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Шахин Шыхлински пробудет под стражей до 30 декабря.

Напомним, органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, Шахина Шыхлински сначала задержали 1 июля в Екатеринбурге около торгового центра «Баку Плаза». В момент задержания он сидел на пассажирском месте, а за рулем автомобиля находился его сын Мутвалы Шыхлински. Во время операции силовиков Шыхлински-младший сбил одного из спецназовцев, у которого, как выяснилось позже, был зафиксирован тяжкий вред здоровью. Главу диаспоры после допроса в качестве свидетеля тогда отпустили. Мутвалы Шыхлински 16 июля был арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Мутвалы Шыхлински был объявлен в розыск, а затем задержан.

Ранее СКР сообщал о расследовании уголовного дела в отношении членов этнической ОПГ, обвиняемых в убийствах и покушениях. Восемь человек были арестованы, двое погибли при задержании.

Мария Игнатова