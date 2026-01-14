После гибели младенцев в Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации

Следственный комитет России сообщил о задержании главврача Новокузнецкой ГКБ № 1, в которой с начала года умерли девять младенцев. Также задержан и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных этой больницы.

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Задержанных подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По делу также допрошены потерпевшие и свидетели, назначено девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

Младенцы умерли в период с 4 по 12 января. Под наблюдением остаются еще восемь детей. По словам источников местных СМИ, причиной ЧП могла стать нехватка квалифицированных специалистов. На персонал акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ также поступало много жалоб. Сейчас ГКБ закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главврач больницы Виталий Херасков уверял, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем.

