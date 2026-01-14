Недетская смертность

В Новокузнецке похоронили двух младенцев из девяти, скончавшихся в местном роддоме во время новогодних праздников. Следователи задержали главврача медучреждения Виталия Хераскова и его подчиненного Алексея Эмиха — их подозревают в халатности и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Параллельно Следственный комитет проверяет жалобы женщин, рожавших в этой больнице ранее. Причина ЧП пока не установлена, но в ближайшее время могут быть новые смертельные случаи, предупреждают в детской больнице, куда перевезли новорожденных из закрытого роддома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В роддоме Новокузнецка уже второй день идут следственные действия и врачебные проверки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В роддоме Новокузнецка уже второй день идут следственные действия и врачебные проверки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среду, 14 января, в родильном доме №1 продолжились проверки. Здание было окружено дорогими служебными машинами; из роддома периодически выходили по-московски легко одетые люди с папками в руках. Они отказывались разговаривать с журналистами.

Накануне здесь работало СУ СКР по Кемеровской области, теперь — сотрудники региональной прокуратуры. Также с проверкой приехала специально созданная межведомственная комиссия по оценке работы службы родовспоможения. «Здесь коллеги, представляющие акушерскую службу, эпидемиологическую службу, микробиологическую службу. Наша задача — максимально вникнуть в ситуацию, в течение необходимого времени провести разбор всех случаев, обсуждение»,— заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Тем временем следователи СКР задержали главврача больницы Виталия Хераскова и его подчиненного, и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексея Эмиха. Накануне ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Оба медика являются подозреваемыми, сообщили в Следственном комитете: «Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения». В ведомстве добавили, что в рамках расследования «назначено девять судебно-медицинских экспертиз».

Напомним, что за время новогодних праздников в роддоме №1 Новокузнецка скончались сразу девять младенцев. Причина пока не установлена. Главврач больницы Виталий Херасков сообщил RT, что речь идет о «недоношенных пациентах с тяжелыми врожденными патологиями». По его словам, внутренние проверки не показали «какой-то общей причины» смерти младенцев, версия с инфекцией также не подтвердилась. Областной минздрав также заявил, что все новорожденные «находились в крайне тяжелом состоянии» и им «была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями».

14 января в Новокузнецке прошли похороны двух малышей. Мать одного из них — Ольга — поступила в роддом 25 декабря, в тот же день ей сделали кесарево сечение, рассказала корреспонденту “Ъ” родственница женщины. Спустя три дня Ольге разрешили посмотреть на ребенка, а потом сразу же выписали. Малыша же, родившегося с весом 1,5 кг, врачи оставили в роддоме под наблюдением. 5 января мать видела его в последний раз, а затем узнавала о его состоянии по телефону (такой формат был предложен медиками, поскольку женщина живет не в Новокузнецке). Еще 10 января врачи говорили, что все в порядке, но следующим вечером Ольге сообщили, что ребенок умер и его тело отправлено в морг. 14 января останки кремировали и похоронили.

Родители второго ребенка, также умершего 11 января, не захотели общаться с журналистами. Известно, что 10 января они навещали новорожденную девочку в медучреждении, а на следующий день получили от врачей сообщение о ее смерти.

В соцсетях большинство жителей региона склонны винить в произошедшем власти региона и сотрудников родильного дома. Уже третий день в городских СМИ, пабликах и Telegram-каналах публикуют истории от рожениц прошлых лет, утверждающих, что они столкнулись с халатностью врачей и так называемым акушерским насилием — то есть равнодушием и психологическим давлением.

Как оказалось, следственные органы тоже читают эти публикации: СКР объявил о проверке жалоб нескольких женщин, рожавших в больнице в 2018, 2021 и 2024 годах. В релизе ведомства утверждается, что «вследствие некачественного оказания медицинской помощи» в медучреждении скончался младенец, а его мать столкнулась с тяжелыми последствиями для здоровья. Еще у двух женщин наступила внутриутробная смерть плода, а пациентке гинекологического отделения «был причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни». Ведомство призвало граждан сообщать следователям о других «фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи» в больнице №1.

Тем не менее часть горожан в соцсетях поддерживают главного врача больницы Виталия Хераскова и его подчиненных, предполагая, что им приходится работать в условиях кадрового и финансового дефицита. СМИ также публикуют комментарии женщин, чьи роды прошли успешно. Работница церковной лавки в храме на территории роддома также рассказала корреспонденту “Ъ”, что к ним приходит много матерей, благодарных врачам и медсестрам медучреждения.

В ближайшие дни могут быть новые смерти, предупредил СМИ главврач новокузнецкой детской клинической больницы им. Ю. Е. Малаховского Сергей Щепетков.

Именно в это медучреждение перевезли часть новорожденных, находившихся «на сохранении» в роддоме №1. «Большинство из них нуждаются в специализированной помощи, нейрохирургической или хирургической. Либо в применении тех технологий, которые в условиях даже реанимационного отделения родильного дома оказать невозможно либо затруднительно,— сказал господин Щепетков.— Все они относятся к состоянию "тяжелое". И дело не в ситуации, развившейся в родильном доме,— все они изначально с тяжелыми болезнями».

Полина Мотызлевская, Новокузнецк; Александр Черных