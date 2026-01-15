В аэропорту Краснодара задержаны семь рейсов

В аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержаны семь рейсов. Один полет отменен, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.

По данным на 10:50 мск, на вылет задержаны четыре рейса в Новосибирск, Москву и Хургаду. Рейсы в Анталью, Шарм-Эль-Шейх и Батуми, готовящиеся к вылету, были ранее перенесены с 14 января на сегодняшнее утро.

На прилет в аэропорт Краснодара задерживаются три рейса из Москвы, Хургады и Стамбула. Рейс из Красноярска авиакомпании «Аэрофлот» отменен.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 14 января в аэропорту Краснодара были задержаны 13 рейсов. Самолеты на вылет обслуживались по факту очередности и готовности воздушных судов, на прилет — по факту прибытия.

На изменения в расписании полетов в аэропорту Краснодара повлияли временные ограничения на полеты, вводимые 13 и 14 января, а также сильные осадки на территории краевой столицы. По данным регионального гидрометцентра, в Краснодарском крае с вечера 14 января до вечера 15 января ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед и налипание мокрого снега на проводах. В отдельных районах прогнозируются туманы и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

Алина Зорина