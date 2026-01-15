На Кубани и в Адыгее прогнозируют сильный снег

В Краснодарском крае с вечера 14 января до вечера 15 января ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед и налипание мокрого снега на проводах, следует из данных регионального гидрометцентра. В отдельных районах прогнозируются туманы и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Краснодаре ночная температура составит минус 9–11 градусов, днем воздух прогреется до минус 1 — плюс 1 градуса. На черноморском побережье ночью температура может опускаться до минус 5 градусов, днем — повышаться до плюс 7. Неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся осадками и сильным ветром, сохранятся в регионе и 16–17 января.

В соседней Республике Адыгее 15–16 января также ожидается мокрый снег. Днем на равнинной территории температура воздуха составит около минус 2 градусов, ночью — до минус 5–6. В предгорных районах прогнозируются густые туманы, а в горах выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.

Вячеслав Рыжков