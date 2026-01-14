В аэропорту Краснодара задержаны 13 рейсов

13 рейсов задержаны в аэропорту Краснодара. Сотрудники терминала и авиакомпании стараются стабилизировать расписание. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской авиагавани.

Сегодня аэропорт Краснодара планирует выполнить 34 рейса на прилет и 50 — на вылет. Авиагавань работает без ограничений, по фактическому расписанию. Рейсы на вылет обслуживаются по факту очередности и готовности самолетов, на прилет — по факту прибытия.

«Отметим, ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций, вводимые последние два дня, и регламент работы, ограниченный дневным временем, вносят вынужденные корректировки в расписание полетов авиакомпаний. Напомним, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении представителей аэропорта.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за актуальной информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминалах аэровокзального комплекса, а также на онлайн-табло. Для ожидающих в терминале установлены дополнительные посадочные места, кулеры с питьевой водой. Для родителей с детьми доступна бесплатная комната «Матери и ребенка», также в терминале находятся станции бесплатной зарядки телефонов. Менеджеры по гостеприимству консультируют пассажиров для оперативного информирования.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара сняли. Их ввели вечером 13 января.

Алина Зорина