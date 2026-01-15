Крым получил 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества

Власти Крыма получили 2,4 млрд руб. в 2025 году от реализации национализированного имущества лиц, поддерживающих Украину. Об этом рассказал спикер парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах»,— заявил председатель.

По его словам, вырученные средства направляются на восстановление социальных, культурных и спортивных объектов, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, а также поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Ранее он также сообщал, что с 2022 года власти Республики Крым национализировали имущество порядка 500 физических и юридических лиц, которые поддерживают украинскую власть. В собственность региона за этот период перешло более 5,6 тыс. объектов, включая предприятия, земельные участки и жилую недвижимость. Большинство крупных объектов обращено в собственность региона, а остальная часть была продана российским инвесторам.

Алина Зорина