В Крыму национализировали имущество 500 физических и юрлиц за три года

Власти Крыма национализировали имущество порядка 500 физических и юридических лиц, поддерживающих украинскую власть, с 2022 года. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

В собственность региона перешло свыше 5,6 тыс. объектов, включая предприятия, земельные участки и жилую недвижимость. Большинство крупных объектов уже обращены в собственность Крыма, а остальная часть была продана российским инвесторам.

Депутаты Госсовета Крыма приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан 18 октября 2022 года.

Под национализацию попали активы АО «Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», ООО «Руслайн ко» и «Мегастрой». Также республика получила недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, певицы Джамалы и бывшего премьера Украины Арсения Яценюка.

Собственностью Крыма стали ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр Чайка», ООО «Каракаш агро» и АО «Пансионат».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что бывшие владельцы «Кубань-Вино» не смогли оспорить национализацию в суде.

