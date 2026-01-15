Герасимов заявил о пресечении попыток ВСУ имитировать присутствие в Купянске

ВСУ несколько раз пытались установить с помощью дронов флаги Украины на административных зданиях в Купянске, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Так, по его словам, они пытались имитировать присутствие в городе. Вооруженные силы России пресекли эти попытки, добавил господин Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России

О взятии Купянска в Харьковской области Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 20 ноября. После этого российское Минобороны заявляло, что ВСУ пытались установить флаг Украины на здании городской администрации.

«Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Эти планы противника сорваны»,— сказал Валерий Герасимов во время работы на пункте управления группировкой войск «Центр» (видео опубликовала пресс-служба Минобороны).

Российские военнослужащие завершают взятие под контроль Купянска-Узлового в Харьковской области, утверждает господин Герасимов. По его словам, российская объединенная группировка войск наступает «практически по всем направлениям».