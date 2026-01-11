Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке за 11 января о проведении специальной военной операции.

«На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не имея возможности пробиться в Купянск, ВСУ для обозначения присутствия в городе безуспешно пытались установить флаг на здании городской администрации с помощью БПЛА. «Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены», — отметили в Минобороны.