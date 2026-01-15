Герасимов: российская армия завершает освобождение Купянска-Узлового
Глава Генштаба ВС РФ провел совещание в пункте управления группировки «Центр»
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская объединенная группировка войск наступает «практически по всем направлениям». По его словам, силы российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области.
Валерий Герасимов
Фото: РИА Новости
Господин Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО. Он отметил, что в зоне ответственности группировки развернулись «наиболее упорные бои».
«Соединения ... завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление»,— добавил глава Генштаба.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска полностью контролируют Купянск в Харьковской области. Он призвал решительно пресекать попытки ВСУ помешать армии РФ в Купянске. В середине месяца группировка войск «Запад» сказала, что удерживает контроль над городом. На прошлой неделе Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении.