Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская объединенная группировка войск наступает «практически по всем направлениям». По его словам, силы российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области.

Валерий Герасимов

Фото: РИА Новости Валерий Герасимов

Господин Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО. Он отметил, что в зоне ответственности группировки развернулись «наиболее упорные бои».

«Соединения ... завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление»,— добавил глава Генштаба.

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска полностью контролируют Купянск в Харьковской области. Он призвал решительно пресекать попытки ВСУ помешать армии РФ в Купянске. В середине месяца группировка войск «Запад» сказала, что удерживает контроль над городом. На прошлой неделе Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении.