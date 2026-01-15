Герасимов: ВС РФ ведут наступление практически на всех направлениях СВО

Подразделения ВС РФ ведут наступление почти на всех направлениях в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании на пункте управления группировки войск «Центр».

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

«Наступление ... ведется практически на всех направлениях», — сказал он. По словам главы Генштаба, «наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности» «Центра». Российские подразделения, «завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление».

Валерий Герасимов добавил, что группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности «приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины». Также он сообщил, что «завершается освобождение Купянск-Узловой». Соединения группировки «Запад» ликвидируют украинские подразделения, попавшие в окружение на восточном берегу реки Оскол. «Южная» группировка после взятия под контроль Северска «активно продвигается на запад в общее направление на Славянск». Группировка «Днепр» ведет наступление в сторону города Запорожье, добавил Валерий Герасимов.