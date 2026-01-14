У врачей роддома в Новокузнецке не выявили инфекционных заболеваний

У медработников роддома в Новокузнецке, в котором умерли девять новорожденных, не выявили инфекционных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса.

Госпитализация в акушерский стационар № 1 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова» временно приостановлена. Сейчас проводится санитарная обработка — по ее завершении специалисты дадут оценку его санитарно-эпидемиологическому состоянию.

«Состояние новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации в связи с недоношенностью и, следственно, низкой массой тела, мониторируется в круглосуточном режиме, тактика их ведения согласована со специалистами профильных федеральных центров Минздрава России»,— сообщили в ведомстве.

Все выписанные из стационара женщины и дети находятся дома в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекционных заболеваний, указано в публикации.

В период с 4 по 12 января в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Минздрав Кемеровской области сообщил 13 декабря, что у погибших детей была внутриутробная инфекция. Следователи задержали главврача Новокузнецкой ГКБ № 1 и исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК). 14 января в Новокузнецке прошли похороны двух новорожденных, погибших в новокузнецком роддоме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Недетская смертность».