Минздрав рассказал о состоянии выписанных из роддома Новокузнецка женщин и детей

Все женщины и дети, выписанные из акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ, находятся дома в удовлетворительном состоянии. Признаки инфекции у них отсутствуют, сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса.

«Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении»,— следует из релиза ведомства. Состояние недоношенных новорожденных, оставшихся в отделении реанимации, отслеживается круглосуточно.

Госпитализация в роддом приостановлена, а рожениц перенаправляют в другие медучреждения региона. Обследование медицинского персонала инфекций не выявило. В регионе работает комиссия Минздрава России, ситуация находится на личном контроле губернатора.

В начале января в роддоме умерли девять младенцев — четыре девочки и пять мальчиков. Первая смерть была зафиксирована 4 января, а 8-го умерли сразу три младенца. Главврач и заведующий отделением реанимации задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

