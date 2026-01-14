СКР в 2025 году стал реже возбуждать дела по военным фейкам

С 2022 года в российские суды направлено 325 уголовных дел о распространении фейков об армии и 125 уголовных дел о дискредитации вооруженных сил, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, количество таких уголовных дел незначительно сокращается.

В интервью ТАСС глава СКР рассказал, что в 2022 году было возбуждено 183 дела о фейках, в 2024 году —140 дел, за девять месяцев 2025 года — 115 дел. «Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию..., в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 таких дела соответственно, а за девять месяцев 2025 года — в два раза меньше»,— уточнил господин Бастрыкин.

Ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ) и ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ) были введены в марте 2022 года.

Год назад СКР сообщал, что в период с марта 2022 года по март 2025-го возбудил более 600 дел о военных фейках и дискредитации. В числе фигурантов таких дел — находящийся под арестом зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и Диана «Наоко» Логиновая, солистка уличной группы «Стоптайм», которая в ноябре 2025-го уехала из России.

