Певицу Наоко и гитариста группы «Стоптайм» отпустили после череды арестов

Участников музыкальной группы «Стоптайм» вокалистку Диану Логинову (Наоко) и гитариста Александра Орлова отпустили после почти месяца арестов за несогласованные выступления. Об этом сообщил «Ъ Северо-Запад» правозащитник Динар Идрисов.

Вокалистка группы «Стоптайм» Диана Логинова

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок  /  купить фото

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок  /  купить фото

По информации «Фонтанки», полиция намеренно вывезла музыкантов из ИВС в другой район, чтобы избежать контактов с ожидавшими их журналистами. Адвокат исполнителей подтвердила, что музыканты находятся в безопасности, и попросила не беспокоить их.

В понедельник суд вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на Диану Логинову.

На прошлой неделе ее и Александра Орлова в третий раз отправили под административный арест на 13 суток по обвинению в организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Артемий Чулков

