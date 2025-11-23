Певицу Наоко и гитариста группы «Стоптайм» отпустили после череды арестов

Участников музыкальной группы «Стоптайм» вокалистку Диану Логинову (Наоко) и гитариста Александра Орлова отпустили после почти месяца арестов за несогласованные выступления. Об этом сообщил «Ъ Северо-Запад» правозащитник Динар Идрисов.

По информации «Фонтанки», полиция намеренно вывезла музыкантов из ИВС в другой район, чтобы избежать контактов с ожидавшими их журналистами. Адвокат исполнителей подтвердила, что музыканты находятся в безопасности, и попросила не беспокоить их.

В понедельник суд вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на Диану Логинову.

На прошлой неделе ее и Александра Орлова в третий раз отправили под административный арест на 13 суток по обвинению в организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Подробнее об арестах музыкантов группы «Стоптайм» — в материале «Ъ Северо-Запад» «Стрит-музыкантам прописали тишину».

Артемий Чулков