США и ЕС проиграли косовские выборы

Косовский ЦИК объявит на этой неделе окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, прошедших в канун нового года. Убедительную победу на них одержало движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти, который третий раз сформирует правительство. Триумфу премьера не помешал критический настрой в отношении него ключевых партнеров Косово, США и ЕС, которые обвиняли Альбина Курти в недостаточном сотрудничестве и даже в конфронтации с Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Косово Альбин Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Премьер Косово Альбин Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Косовский Центризбирком завершил подсчет голосов на состоявшихся 28 декабря выборах, включая присланные по почте бюллетени и голоса диаспоры, и после отклонения 12 января всех поступивших от партий жалоб готов объявить на этой неделе окончательные итоги. Согласно утвержденным ЦИКом результатам, движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти будет иметь в 120-местном парламенте 57 мандатов. Это позволит ему без труда создать устойчивое большинство и сформировать правительство без участия других партий при поддержке лишь несербских нацменьшинств, которым гарантировано десять мандатов.

Таким образом, Косово получит возможность выйти, наконец, из продолжавшегося почти год политического кризиса, когда после февральских выборов 2025 года ведущим партиям так и не удалось договориться о создании правительства. А это, в свою очередь, может разблокировать получение Приштиной около €1 млрд из фондов ЕС и Всемирного банка, которые были заморожены из-за политического кризиса в Косово.

Триумф Альбина Курти на выборах произошел вопреки критическому отношению к нему со стороны ключевых партнеров Косово, США и ЕС, которые возлагали на премьера вину за испорченные отношения с Западом. Правительство Курти упрекали в том, что оно форсировало замену сербских автомобильных номеров на косовские, запретило хождение сербского динара на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, закрыло там отделения сербских банков и представительства других организаций Сербии.

Не ставя под сомнение законность таких шагов, ЕС и США критиковали Приштину, что предприняты они были без консультаций с западными партнерами и без договоренности с Белградом.

Все это привело к остановке диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, который активно продвигает Запад.

В середине 2023 года ЕС ввел против Приштины санкции после того, как Альбин Курти проигнорировал требования Евросоюза и США принять необходимые меры для снижения напряженности на севере Косово. Санкции включали прекращение оказания финансовой помощи Косово и приостановку контактов с его руководством.

В сентябре прошлого года к давлению на Приштину присоединились США, объявившие о приостановке стратегического диалога с Косово. Вину за это американцы прямо возложили на Альбина Курти. Столь жесткий нажим на Приштину США и ЕС оказывали впервые со времени провозглашения Косово независимости 17 февраля 2008 года.

За неделю до внеочередных косовских выборов Евросоюз неожиданно объявил о готовности снять санкции с Косово и возобновить финансовую помощь. Это было воспринято как ясный сигнал, что на выборах Запад ожидает победу сил, настроенных на сотрудничество, а не конфронтацию с ЕС и США, то есть оппонентов косовского премьера. Однако победе Альбина Курти это не помешало.

Схожая ситуация возникала и ранее. Став первый раз премьером в 2019 году, Альбин Курти менее чем через год был отправлен в отставку. По его словам, за инициативой о вотуме недоверия стояла тогда администрация президента США Дональда Трампа, а главная причина была в «уже готовом соглашении между Косово и Сербией о размене территориями», против которого косовский премьер выступал. Однако уже в 2021 году Альбин Курти триумфально вернулся во власть, уверенно победив на выборах, как и на сей раз.

Впрочем, декабрьское голосование в Косово может оказаться не последним в ближайшие месяцы.

В апреле истекает мандат президента Вьосы Османи, а нового главу республики предстоит избрать парламенту. И если кандидат не получит необходимого большинства (в первых двух попытках — квалифицированного, а в третьей — обычного, но при обязательном участии в голосовании двух третей депутатов), парламент снова распустят и назначат еще одни выборы. Так что для того, чтобы изменить отношение к себе Запада и избежать новых выборов, у Альбина Курти остается не так много времени.