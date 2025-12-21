Приштину освобождают от евросанкций

Евросоюз объявил о готовности снять с Косово санкции, введенные в 2023 году, и возобновить финансовую помощь Приштине. Принятым за неделю до внеочередных выборов в Косово решением Брюссель посылает ясный сигнал, что ожидает победу на них сил, настроенных на сотрудничество, а не конфронтацию с ЕС и США, вину за которую на Западе зачастую возлагали на нынешнего косовского премьера Альбина Курти. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О готовности ЕС снять санкции с Косово и возобновить ему финансовую помощь объявила в конце недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Хорошие новости для Косово,— написала она в соцсетях.— Направляем (Приштине.— “Ъ”) сейчас €216 млн, а в начале будущего года планируем еще €205 млн».

Санкции против Приштины ЕС ввел в середине 2023 года, после того как косовский премьер Альбин Курти фактически проигнорировал требования Брюсселя и Вашингтона принять необходимые меры для снижения напряженности на севере Косово. Там происходили ожесточенные столкновения между местными сербами, которые составляют на севере большинство, и полицией. Сербы протестовали против вступления в должность мэров-албанцев, пришедших к власти в результате выборов, которые сербы бойкотировали. В ходе столкновений пострадали не только десятки сербов и косовских полицейских, но и 30 военных из натовского контингента KFOR, охранявших здания городских администраций.

Введенные ЕС санкции включали прекращение оказания финансовой помощи Косово и приостановку контактов с его руководством, за исключением тех, что проводятся в рамках диалога Приштины с Белградом.

Давление ЕС на Приштину было во многом вызвано тем, что нынешний косовский премьер Альбин Курти сильно испортил отношения с Западом. Его правительство форсировало замену сербских автомобильных номеров на косовские, запретило хождение динара на севере Косово, закрыло там отделения сербских банков и представительства других организаций Сербии. Не ставя под сомнение законность таких шагов, ЕС и США жестко критиковали Приштину за то, что предприняты они были в одностороннем порядке, без консультаций с западными партнерами и договоренностей с Белградом. Все это привело к остановке диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, который активно продвигает Запад.

Три месяца назад к давлению на Приштину присоединились США, объявив о приостановке стратегического диалога с Косово. Вину за это американцы прямо возложили на Альбина Курти. «К сожалению, последние поступки и заявления Курти представляют препятствие на пути прогресса, который обеспечивался годами,— заявили в американском посольстве в Приштине.— Эти действия усилили напряженность и нестабильность, что ограничивает возможности США продуктивно сотрудничать с Косово на базе совместных приоритетов».

Столь жесткий нажим на Приштину США и ЕС оказывали впервые со времени провозглашения Косово независимости 17 февраля 2008 года.

Критика Приштины стала еще и ответом Запада на неспособность за превышающий полгода срок сформировать новое правительство Косово, где выборы прошли еще в феврале. Хотя изначально было понятно, что из-за расклада сил новый кабинет министров может быть только коалиционным, Альбин Курти и его партия «Самоопределение» реальной готовности делиться властью не проявили, несмотря на то что США и ЕС настаивали на скорейшем формировании в Косово стабильного правительства.

Ситуация стала меняться только совсем недавно. В начале декабря сербы при взаимодействии с Приштиной вернулись во власть на севере Косово, где вступили в должности мэры четырех расположенных там городов с преимущественно сербским населением. А незадолго до того президент Косово Вьоса Османи назначила на 28 декабря досрочные парламентские выборы, прекратив продолжавшуюся девять месяцев и утратившую всякий смысл политическую возню.

Снятие санкций с Приштины Урсула фон дер Ляйен связала с формированием новой власти на севере Косово. Тем не менее принятым за неделю до внеочередных косовских выборов решением Евросоюз посылает еще и ясный сигнал о том, что ожидает победу на них сил, настроенных на сотрудничество, а не конфронтацию с Западом.

Геннадий Сысоев