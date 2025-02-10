На косовских выборах победили США

На состоявшихся в воскресенье в Косово парламентских выборах победу одержала партия нынешнего премьера Альбина Курти «Самоопределение», получившая более 40% голосов. Однако заметное падение поддержки по сравнению с предыдущими выборами может не позволить ей снова сформировать правительство. Основную причину более слабого результата правящей партии эксперты видят в том, что Альбин Курти испортил отношения с Западом и прежде всего с США. Новый американский спецпредставитель Ричард Гренелл назвал косовского премьера «ненадежным партнером» и объявил, что «мировое сообщество объединилось против Курти». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Косово Альбин Курти голосует на парламентских выборах, Приштина, 9 февраля

Фото: Florion Goga / Reuters Премьер-министр Косово Альбин Курти голосует на парламентских выборах, Приштина, 9 февраля

Фото: Florion Goga / Reuters

Впервые за 17 лет с момента провозглашения косовской независимости выборы в парламент прошли там в положенный срок. До сих пор их проведение определялось скорее политической целесообразностью либо было вызвано отставкой правительства. Согласно предварительным данным, победу одержала партия нынешнего главы правительства Альбина Курти «Самоопределение», получившая более 40% голосов.

Премьер уже поблагодарил сограждан и заверил, что именно его партия сформирует новое правительство Косово «Курти-3». Премьер имел в виду, что займет этот пост в третий раз: он впервые на несколько месяцев возглавил правительство в 2020 году («Курти-1») и руководил кабинетом последние четыре года («Курти-2»).

Однако, чтобы остаться премьером, Альбину Курти нужно получить поддержку как минимум 61 депутата 120-местного парламента. По итогам же воскресного голосования его партия может рассчитывать лишь на 46–47 мандатов. Результат, который показало «Самоопределение», почти на 10% хуже, нежели на прошлых выборах, когда она получила более 50% и без особых проблем сколотила правящую коалицию. Теперь же попавшие в парламент три другие албанские партии отвергают возможность совместного партнерства с Альбином Курти. Поэтому премьер может рассчитывать разве что на поддержку партий нацменьшинств, которым гарантировано 20 мест в парламенте. Однако получить их поддержку премьеру с его достаточно радикальными позициями будет проблематично.

Главную причину более слабого результата партии премьера практически все эксперты видят в том, что Альбин Курти сильно испортил в последнее время отношения с Западом и особенно с США.

Его правительство форсировало замену сербских автомобильных номеров на косовские, запретило хождение сербской валюты — динара — на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, закрыло там отделения сербских банков и представительства других организаций Сербии. Не ставя под сомнение оправданность таких шагов, ЕС и США жестко критиковали Приштину за то, что предприняты они были в одностороннем порядке, без консультаций с западными партнерами и договоренности с Белградом. Все это в итоге приводило к приостановке диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, который активно продвигает Запад.

Отчаявшись переубедить Альбина Курти, Евросоюз прошлым летом ввел против Приштины санкции: прекратил оказание финансовой помощи и приостановил контакты с косовским руководством на высшем уровне, за исключением тех, которые проводятся в рамках его диалога с Белградом. А США год назад даже пригрозили Приштине разрывом «партнерских отношений» — впервые со времени провозглашения Косово независимости в феврале 2008 года.

Критика Альбина Курти со стороны США еще больше усилилась с приходом к власти Дональда Трампа.

Недавно спецпредставитель по особым поручениям президента США Ричард Гренелл назвал Косово «ненадежным партнером» и объявил, что «мировое сообщество объединилось против Курти».

Все это не могло не отразиться на результатах косовских выборов. «Албанцы крайне чувствительны к этим сигналам с Запада, поскольку понимают, что Косово многим обязано Америке и что им не на что особо рассчитывать, если американцы не станут их поддерживать»,— говорит косовский политолог Огнен Гогич.

В этой ситуации постоянные публичные заверения Альбина Курти, что «США для Косово остаются незаменимым союзником и партнером», похоже, уже не срабатывают.

Геннадий Сысоев