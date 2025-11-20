На косовском фронте Запад ждет перемен

Правящая в Косово партия «Самоопределение» премьера Альбина Курти так и не смогла за девять месяцев после состоявшихся в феврале выборов сформировать правительство, и теперь там пройдут внеочередные парламентские выборы. По оценкам экспертов, это грозит дальнейшим ухудшением имиджа Косово, нынешний лидер которого и так сильно испортил отношения с Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Последняя попытка сформировать правительство провалилась вечером 19 ноября, когда кандидат от правящей партии в премьеры, бывший спикер Глаук Конюфца не получил необходимого большинства в 61 голос в 120-местном парламенте — предложенный им кабинет министров поддержали только 56 депутатов. До того не смог сформировать новое правительство ни лидер «Самоопределения», нынешний премьер Альбин Курти. Да и попытка его дублера была изначально обречена. Партии оппозиции заранее предупредили, что голосовать за кабинет Глаука Конюфцы не станут, поскольку он ничем не отличается от нынешнего правительства. Кандидат в премьеры своим первым замом и главой МИДа хотел сделать Альбина Курти.

Теперь Косово предстоят внеочередные выборы, которые назначит президент Вьоса Османи. По конституции они должны состояться в течение 40 дней после президентского указа, и наиболее вероятным сроком их проведения называют 28 декабря, когда на новогодние и рождественские праздники в Косово традиционно съедется многочисленная диаспора.

Внеочередные выборы подтверждают углубление политического кризиса в Косово.

Он начал нарастать сразу после состоявшихся в феврале парламентских выборов, которые впервые за 17 лет с момента провозглашения косовской независимости прошли в предписанные конституцией сроки. Хотя победу на них одержало «Самоопределение», получившее более 40% голосов, а Альбин Курти уверял, что пойдет на третий премьерский срок и что именно его партия сформирует правительство «Курти-3», сделать этого так и не удалось.

Сначала в Косово полгода не могли избрать руководство нового парламента — по этому поводу прошло аж 56 голосований, в дело даже пришлось вмешаться конституционному суду. Еще три месяца ушло на попытки договориться о новом правительстве. Изначально было понятно, что из-за расклада сил оно может быть только коалиционным. Однако Альбин Курти и его «Самоопределение» реальной готовности делиться властью не проявляли. И это несмотря на то, что главные партнеры Косово — США и ЕС — неизменно настаивали на скорейшем формировании в Косово стабильного правительства, необходимого для его успешной евроинтеграции. В этом косовских политиков пытался убедить и посетивший на днях Приштину глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, но тщетно. В итоге проведение внеочередных выборов стало неизбежным.

Ситуация усугубляется еще и тем, что предстоящие выборы могут оказаться не последними в ближайшие месяцы. В апреле истекает мандат Вьосы Османи, а нового президента предстоит избрать парламенту. Если же кандидат не получит необходимого большинства (в первых двух попытках — квалифицированного, а в третьей — обычного), парламент снова распустят и назначат новые внеочередные выборы.

Все это, по оценкам экспертов, грозит Косово дальнейшим ухудшением имиджа.

«Косово испытывает неотложные потребности, а ее политики не могут достичь компромисса. На международной арене Косово предстает как недееспособное государство из-за нехватки политических договоренностей, ключевых для демократии»,— говорит эксперт приштинской НКО «Демократия плюс» Альберт Красничи.

Едва ли не главную причину многих проблем Косово эксперты видят в том, что его нынешний лидер Альбин Курти сильно испортил отношения с Западом. Его правительство форсировало замену сербских автомобильных номеров на косовские, запретило хождение сербского динара на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, закрыло там отделения сербских банков и представительства других организаций Сербии. Не ставя под сомнение оправданность таких шагов, ЕС и США жестко критиковали Приштину за то, что предприняты они были в одностороннем порядке, без консультаций с западными партнерами и договоренности с Белградом. Все это привело к приостановке диалога между Косово и Сербией по нормализации отношений, который активно продвигает Запад.

Евросоюз в прошлом году ввел против Косово санкции — прекратил оказание финансовой помощи и приостановил контакты с косовским руководством на высшем уровне за исключением тех, что проводятся в рамках диалога Косово с Сербией. А еще ранее США пригрозили Приштине разрывом «партнерских отношений» — впервые со времени провозглашения Косово независимости в феврале 2008 года.

В этой связи исхода внеочередных косовских выборов будут с нетерпением ждать и на Западе.