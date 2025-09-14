Косово получило строгое предупреждение

США объявили о приостановке стратегического диалога с Косово. А ранее Евросоюз временно прекратил все контакты с косовским премьером Альбином Курти и членами его кабинета. Эти меры стали ответом Запада на затягивание более чем на полгода формирования нового правительства Косово и запретительные меры его властей в отношении местных сербов. Столь жесткий нажим на Приштину США и ЕС оказывают, пожалуй, впервые со времени провозглашения Косово независимости в феврале 2008 года. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О приостановке Вашингтоном стратегического диалога с Косово сообщило в конце минувшей недели американское посольство в Приштине. Этот диалог Госдеп США ведет на высоком политическом уровне со странами-партнерами с целью ускоренного развития двусторонних отношений.

Вину за приостановку стратегического диалога США прямо возложили на главу косовского правительства Альбина Курти.

«К сожалению, последние поступки и заявления Курти создают препятствие на пути прогресса, который шел годами,— пояснили в посольстве.— Эти действия усилили напряженность и нестабильность, что ограничивает возможности США продуктивно сотрудничать с Косово на базе совместных приоритетов».

Решение США последовало спустя несколько дней после того, как Евросоюз объявил о временном прекращении всех контактов в Приштине с Альбином Курти и членами его кабинета. Подобные шаги свидетельствуют о скоординированном нажиме на нынешние власти Косово со стороны Запада.

Жесткая критика Приштины и меры в отношении ее руководства стали ответом Запада главным образом на более чем полугодовую паузу в формировании нового правительства Косово и запретительные меры нынешних косовских властей в отношении местных сербов.

Несмотря на то что парламентские выборы в Косово прошли еще в феврале, там до сих пор не могут договориться о составе нового правительства, а спикер парламента был недавно избран только с 58-й попытки. Причину политического тупика многие в самом Косово и за его пределами видят в неготовности Альбина Курти, лидера правившей все последние годы партии «Самоопределение», которая больше не обладает необходимым большинством в парламенте, идти на реальные компромиссы с другими партиями. В результате остановился не только ведущийся под эгидой ЕС диалог Приштины с Белградом о нормализации взаимных отношений, но и процесс согласованных с Западом реформ.

Более того, несмотря на критику со стороны Запада, нынешнее руководство Косово форсирует принятие запретительных мер в отношении местных сербов, что усиливает напряженность на севере Косово в районах компактного проживания сербского населения. 13 сентября Евросоюз остро осудил закрытие косовскими властями на севере отделений сербских фондов здравоохранения и пенсионной защиты, которые действовали там в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. «Это еще одна несогласованная мера со стороны косовского правительства, которая противоречит обязательствам и обещаниям Косово Евросоюзу»,— предупредили в Брюсселе, призвав кабинет Альбина Курти «воздерживаться от подобных провокаций и наносящих ущерб шагов».

Столь жесткий нажим на Приштину США и ЕС оказывают, пожалуй, впервые со времени провозглашения Косово независимости 17 февраля 2008 года.

Все эти годы косовские политики — и те, что находились у власти, и те, что пребывали в оппозиции,— неизменно повторяли, что считают Америку своим главным внешнеполитическим партнером. А ссору или даже серьезную размолвку с США себе не мог позволить ни один значимый косовский политик без риска для своих позиций и будущей политической карьеры. Теперь же реакция косовских лидеров оказалась несколько иной.

Кабинет Альбина Курти отверг критику со стороны США, заявив, что действия правительства «были законными и преследовали цель устранения источника нестабильности». Президент Вьоса Османи отреагировала более сдержанно. Выразив «сожаление и озабоченность» по поводу решения США приостановить стратегический диалог с Приштиной, она напомнила, что «Косово построено на фундаменте неразрывной дружбы с США», и пообещала приложить все усилия для возобновления диалога.

Тем не менее эксперты-балканисты считают, что прозвучавшее со стороны Запада предупреждение Приштине — дело весьма серьезное. Профессор Университета Дублина Гзим Висока видит в нем «ясное предупреждение косовскому правительству, что поддержка Косово в мире ослабевает». А директор Косовского института политических исследований KIPRED Люльзим Пеци говорит, что причиной тому — «безответственная политика "Самоопределения" и Альбина Курти».