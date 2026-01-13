Главные новости за 13 января: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов

Дочь замгенпрокурора РФ Мария Зацепина вернулась на работу в воронежский надзор. Она оставила пост руководителя правового управления правительства Воронежской области и сегодня была назначена старшим помощником прокурора региона по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральная улица в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Театральная улица в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Старейшее промпредприятие Белгородской области АО «Ракитянский арматурный завод» (РАЗ) в одноименном райцентре перешло под прямое управление Трубной металлургической компании (ТМК, основатель — Дмитрий Пумпянский). Оборот этого предприятия превышает 3,5 млрд руб., оно считается одним из старейших промышленных комплексов региона и ведет свою историю с 1850 года.

До двух выросло количество раненых при атаке БПЛА на липецкий Елец. Оба жителя получили необходимую помощь в больницах, один из пациентов был отпущен домой. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Спасатели потушили ряд пожаров. Некоторым семьям потребовался переезд в пункт временного размещения.

Экс-главе Курской облдумы Юрию Амереву предъявили иск об освобождении берега водохранилища. Господин Амерев является одним из ответчиков по пяти искам, поданным прокуратурой региона. Прокурор требует, чтобы Юрий Амерев разобрал или переместил с берега ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов потребовал усилить контроль за подрядчиками гособъектов, чтобы избежать срыва сроков при строительстве и ремонте объектов. Он отметил, что властям следует более тщательно контролировать составление планов-графиков работ, увязывать авансирование по контрактам с наличием банковских гарантий, а также активнее привлекать службы заказчика и юридическое сопровождение.

