Тамбовский губернатор потребовал усилить контроль за подрядчиками гособъектов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 12 января, призвал усилить контроль за подрядчиками на ранних этапах подготовки и заключения госконтрактов, чтобы избежать срыва сроков при строительстве и ремонте объектов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Господин Первышов отметил, что властям следует более тщательно контролировать составление планов-графиков работ, увязывать авансирование по контрактам с наличием банковских гарантий, а также активнее привлекать службы заказчика и юридическое сопровождение.

«Мы получаем в итоге неисполнение обязательств и несданный вовремя тот или иной объект, а затем героически начинаем решать эту проблему: расторгаем контракт, находим нового подрядчика, но вываливаемся из сроков»,— пояснил губернатор.

Поводом для обсуждения стали участившиеся случаи срыва сроков подрядчиками. Один из недавних примеров касается капитального ремонта детского сада «Березка» в селе Пичаево. О ситуации на планерке сообщил глава Пичаевского округа Виктор Лазутин. Дошкольное учреждение было открыто с задержкой: подрядчик — ООО «Тамбовинвестстрой» — не успел завершить работы к 31 октября 2025 года, как это предусматривалось контрактом.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовинвестстрой» зарегистрировано в Тамбовской области в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и владельцем является Мушег Мартиросян. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка ООО составила 312,5 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. В арбитражных судах организация участвовала в 43 делах на общую сумму около 57 млн руб., при этом в 40 случаях выступала ответчиком, преимущественно по спорам о неисполнении обязательств.

В декабре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы включило ООО «МД-арт групп» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на капитальный ремонт социального центра «Жемчужина леса». Компания не выполнила работы после получения аванса в 18 млн руб.

Мария Свиридова