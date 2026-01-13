Дочь замгенпрокурора РФ вернулась на работу в воронежский надзор

Мария Зацепина оставила пост руководителя правового управления правительства Воронежской области и сегодня была назначена старшим помощником прокурора региона по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Зацепина уже работала в прокуратуре Воронежской области в 2009–2012 годах и после 2020-го

Источник в региональной власти добавил, что госпожа Зацепина ушла из облправительства «сугубо по своей инициативе, к ней вопросов не было».

В пресс-службе правительства региона не прокомментировали кадровые изменения. На сайте областных властей госпожа Зацепина еще указана как глава управления. Эту должность она заняла осенью 2023 года.

Мария Зацепина родилась в 1987 году. В 2009 году окончила юридический факультет Воронежского госуниверситета, защитила кандидатскую диссертацию. С 2009-го по 2012 год работала в прокуратуре региона, с 2013-го по 2020 год — в генпрокуратуре РФ. В 2020 году возглавила гражданско-судебный отдел прокуратуры Воронежской области.

Госпожа Зацепина также является дочерью бывшего прокурора Воронежской области Николая Шишкина (в 2006–2019 годах), который с 2019 года работает заместителем генпрокурора РФ. Кроме того, она — жена главы Семилукского района Воронежской области и бывшего руководителя областного департамента (сейчас — министерство) ЖКХ и энергетики Максима Зацепина. Он занял последнюю должность осенью 2024 года.

