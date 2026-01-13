До двух выросло количество раненых при атаке БПЛА на липецкий Елец

Количество пострадавших при налете БПЛА на Елец Липецкой области выросло с одного до двух. Оба получили необходимую помощь в больницах, один из пациентов уже отпущен домой. Об этом сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Спасатели потушили ряд пожаров. Некоторым семьям потребовался переезд в пункт временного размещения.

Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Пожар локализован. Никто не пострадал.

Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что часть обломков дронов упала на двигавшуюся машину скорой помощи, из-за чего спецтранспорт получил повреждения. При этом медики не остановились и продолжили ехать к первому пострадавшему, у которого диагностировали осколочные ранения.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 12 января над Липецкой областью ликвидировали восемь беспилотников.

Алина Морозова