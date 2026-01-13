Экс-главе Курской облдумы предъявили иск об освобождении берега водохранилища

Горшеченский райсуд Курской области рассмотрит пять гражданских исков прокуратуры об освобождении береговой полосы Старооскольского водохранилища. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, одним из ответчиков является бывший председатель Курской областной думы Юрий Амерев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев

Фото: пресс-служба Юрий Амерев

Фото: пресс-служба

Прокурор требует, чтобы господин Амерев разобрал или переместил с берега ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке.

Еще один из ответчиков — Сергей Шевченко, который, по данным «Ъ-Черноземье», является сыном бывшего мэра Старого Оскола Николая Шевченко, должен, по мнению надзорного ведомства, убрать асфальтированный съезд и дорожки, бетонное основание, металлический навес на металлических опорах и бетонное двухэтажное сооружение для судов. Александра Глухова и Александра Соколова прокуратура хочет обязать убрать различные строения и съезды.

Иски приняты к производству. Беседы с участниками суд проведет 21 и 22 января.

Проблему с захватом берегов Старооскольского водохранилища в Горшеченском районе Курской области вчера обсудили на заседании местного облправительства. Губернатор Александр Хинштейн поручил министерству природы подключиться к наказанию нарушителей.

Владимир Зоркий