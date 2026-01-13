Трамп пообещал скорую помощь протестующим в Иране
Президент США Дональд Трамп призвал участников протестов в Иране продолжать акции и «захватывать учреждения». Помощь протестующим «уже в пути», добавил он.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Захватывайте ваши учреждения. Сохраните имена убийц и угнетателей. Они заплатят высокую цену»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Американский президент сообщил, что отменил все встречи с представителями Ирана, пока «бессмысленные убийства протестующих не прекратятся».
Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. В Белом доме допустили применение военной силы США против исламской республики. В МИДе Ирана выразили готовность как к конфликту, так и к диалогу с США.
